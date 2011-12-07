欧洲经济指标预测--12月7日-12月14日****

欧洲企业：沃尔沃2016年获利和营收大增，2017年销量料将再创纪录
路透斯德哥尔摩2月8日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周三公布，预计今年汽车销量将创纪录新高；沃尔沃稍早公布2016年获利和营收大增，中国吉利入主后所研发的新车型获得强劲需求，支持销售增长。
路透12月7日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------12月5日当周----------------------------------
12月7日(三)
0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 3.1% 2.9%
经季节调整失业率 3.1% 3.0%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 10月 逆差60 逆差63
进口(亿欧元) -- 419.66
出口(亿欧元) -- 356.63
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 10月 -0.4% -4.8%
工业生产(较上年同期) -2.0% -2.7%
0930 英国工业生产(较前月) 10月 -0.3% 持平
(较上年同期) -0.7% -0.7%
制造业产出(较前月) -0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
1100 德国总工业生产(较前月) 10月 +0.4% -2.7%
12月8日(四)
1200 英国央行量化宽松总规模(亿英镑) 12月 2,750 2,750
利率决定 0.5% 0.5%
1245 欧洲央行利率决定 12月 -- 1.25%
12月9日(五)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.4% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 10月 顺差143 顺差153
出口(较前月) -1.0% +0.9%
进口(较前月) +0.5% -0.8%
0745 法国年内迄今财政预算(亿欧元) 10月 -- 赤字927
0745 法国工业生产(较前月) 10月 -0.3% -1.7%
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 11月 +0.2% -0.8%
(较上年同期) +13.2% +14.1%
产出物价(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +5.4% +5.7%
核心PPI产出物价(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.3% +3.4%
0930 英国贸易收支(亿英镑) 10月 逆差94 逆差98.1
对非欧盟贸易收支(亿英镑) 逆差55 逆差57.2
--------------------------------12月12日当周----------------------------------
12月12日(一)
0745 法国经常账收支(亿欧元) 10月 -- 赤字40
12月13日(二)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 11月 -- 负24
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.5%
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +5.0%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +5.4%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +5.6%
1000 德国ZEW景气判断指数 12月 -- 负55.2
现况指数 -- 正34.2
12月13-16日
0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 11月 -- -1.0%
(较上年同期) -- +5.0%
12月14日(三)
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.8%
0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 -- 增加0.53
按照ILO计算的失业率 10月 -- 8.3%
1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 -- -2.0%
(较上年同期) -- +2.2%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 负64.3 (完)
--编译 许娜;审校 郑茵
路透斯德哥尔摩2月8日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周三公布，预计今年汽车销量将创纪录新高；沃尔沃稍早公布2016年获利和营收大增，中国吉利入主后所研发的新车型获得强劲需求，支持销售增长。
路透2月8日 - 澳洲股市周三上涨，得益于金融股的推动，并追随美股升势。在澳洲央行对经济成长发表乐观看法后，市场仍保持正面基调。
路透台北2月8日 - 台湾股市周三平盘震荡后微收跌，中止连续三日涨势，盘中一度续探逾20个月新高。 分析师表示，指数拉高后引发获利了结卖压，预估大盘暂在9,500点附近横向盘整，在电子、金融族群轮流上 涨带动下，短线大盘有望缓步盘坚。 台湾加权股价指数 收跌0.12%至9,543.25点；盘中前高为2015年6月3日的9,645.48点；今日成交初 值 为1,060.02亿台币，上交易日修正后为957.10亿。 凯基投顾分析师张明祥表示，近期资金面反应苹果 新机提前拉货的消息，苹果概念股稍有出现轮 动行情，今日大盘也受鸿海 走强引领指数盘中续创波段新高，但随后引发获利了结卖压出笼，致指 数稍从高档小幅滑落，短线仍看好台股维持高档整理格局。 〞现在电子、金融族群良性轮动向上。〞他说。 兆丰投顾一不愿具名分析师也表示，尽管涨多族群略见获利了结卖需，不过股价表现落后族群则仍见补涨 ，凸显大盘仍续维持高档整理的动能，并未露出败象，若短线量能维持千亿台币左右