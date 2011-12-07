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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 09:01 BJT

****欧洲经济指标预测--12月7日-12月14日****

路透12月7日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月5日当周----------------------------------

12月7日(三)

0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 3.1% 2.9%

经季节调整失业率 3.1% 3.0%

0745 法国贸易收支(亿欧元) 10月 逆差60 逆差63

进口(亿欧元) -- 419.66

出口(亿欧元) -- 356.63

0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 10月 -0.4% -4.8%

工业生产(较上年同期) -2.0% -2.7%

0930 英国工业生产(较前月) 10月 -0.3% 持平

(较上年同期) -0.7% -0.7%

制造业产出(较前月) -0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.5% +2.0%

1100 德国总工业生产(较前月) 10月 +0.4% -2.7%

12月8日(四)

1200 英国央行量化宽松总规模(亿英镑) 12月 2,750 2,750

利率决定 0.5% 0.5%

1245 欧洲央行利率决定 12月 -- 1.25%

12月9日(五)

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.4% +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +2.8% +2.8%

0700 德国贸易收支(亿欧元) 10月 顺差143 顺差153

出口(较前月) -1.0% +0.9%

进口(较前月) +0.5% -0.8%

0745 法国年内迄今财政预算(亿欧元) 10月 -- 赤字927

0745 法国工业生产(较前月) 10月 -0.3% -1.7%

0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 11月 +0.2% -0.8%

(较上年同期) +13.2% +14.1%

产出物价(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) +5.4% +5.7%

核心PPI产出物价(较前月) +0.1% -0.1%

(较上年同期) +3.3% +3.4%

0930 英国贸易收支(亿英镑) 10月 逆差94 逆差98.1

对非欧盟贸易收支(亿英镑) 逆差55 逆差57.2

--------------------------------12月12日当周----------------------------------

12月12日(一)

0745 法国经常账收支(亿欧元) 10月 -- 赤字40

12月13日(二)

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 11月 -- 负24

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.5%

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +5.0%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +5.4%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +5.6%

1000 德国ZEW景气判断指数 12月 -- 负55.2

现况指数 -- 正34.2

12月13-16日

0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 11月 -- -1.0%

(较上年同期) -- +5.0%

12月14日(三)

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -1.8%

0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 -- 增加0.53

按照ILO计算的失业率 10月 -- 8.3%

1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 -- -2.0%

(较上年同期) -- +2.2%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 负64.3 (完)

--编译 许娜;审校 郑茵

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