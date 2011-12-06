《中国报摘》--中国证券报12月7日

* 头版头条:
--中国证监会副主席刘新华表示,近期资本市场上财务欺诈和重大审计执业质量问题有所抬头,证监会将坚决查处会计、审计过程中的违法违规行为.
* 其他:
--评级机构标准普尔确认了中国长期AA-和短期A-1+的主权信用评级,评级展望为稳定.
--中国人民银行公布的货币当局资产负债表数据显示,按人民币计价的外汇资产10月减少893.4亿元,为外汇资产月度余额近八年来首次下降.
--中国宏观经济学会秘书长王建认为,未来两年增长率下行的趋势已经确立,2012年、2013年中国经济增长率会下滑到8%和7%.
--财政部财政科学研究所所长贾康表示,未来房产税进一步推开的大方向已经明确,但目前还未到全面推开的地步;他透露,今年年底将会对重庆、上海两地的房产税试点情况进行总结,届时会出台下一步扩大试点的方案.
--温州银监分局的数据显示,10月温州银行业金融机构不良贷款率为0.67%,分别比9月、今年年初增加0.12和0.23个百分点,为连续两个月不良贷款率上升.
--新华通讯社所辖中国新华新闻电视网(CNC)亚太台与香港上市公司进业控股(8356.HK)宣布,CNC亚太台运营公司资产以7亿港元的总代价成功注入进业控股.
--汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌表示,明年将是保增长之年,上半年可能会三次下调存款准备金率,年中居民消费价格指数(CPI)涨幅预计降到3%左右,降息最早会在年中出现,明年降息幅度最多为0.25个百分点.
--北京银行6011169.SS公告称,拟在银行间债市发行不超过300亿元金融债,期限最长不超过5年.
--保利地产(600048.SS)11月销售情况显示,当月实现签约面积42.10万平方米,同比下降35.79%;实现签约金额49.26亿元,同比下降27.86%,公司销售量价已连续第四个月负增长.
--中原地产统计显示,今年1-11月全国130座城市的土地出让金收入合计为1.18万亿元,同比降幅达30.5%.(完)
--整理 边竞; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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