〔日本数据〕11月底外汇储备升至1.305万亿美元,创纪录高位--财务省

欧洲企业：沃尔沃2016年获利和营收大增，2017年销量料将再创纪录
路透斯德哥尔摩2月8日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周三公布，预计今年汽车销量将创纪录新高；沃尔沃稍早公布2016年获利和营收大增，中国吉利入主后所研发的新车型获得强劲需求，支持销售增长。
路透东京12月7日电---日本财务省公布,截至11月底外汇储备升至1.305兆(万亿)美元.
日本财务省稍早表示,日本当局10月28日至11月28日期间花费90,916亿日圆用於干预汇市.
下表为日本官方外汇储备数据,单位为10亿美元:
11月底 10月底 9月底 上年同期
总储 1,304.763 1,209.882 1,200.593 1,101.031
参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)
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--编译 杜明霞;审校 王兴亚
路透斯德哥尔摩2月8日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周三公布，预计今年汽车销量将创纪录新高；沃尔沃稍早公布2016年获利和营收大增，中国吉利入主后所研发的新车型获得强劲需求，支持销售增长。
路透2月8日 - 澳洲股市周三上涨，得益于金融股的推动，并追随美股升势。在澳洲央行对经济成长发表乐观看法后，市场仍保持正面基调。
路透台北2月8日 - 台湾股市周三平盘震荡后微收跌，中止连续三日涨势，盘中一度续探逾20个月新高。 分析师表示，指数拉高后引发获利了结卖压，预估大盘暂在9,500点附近横向盘整，在电子、金融族群轮流上 涨带动下，短线大盘有望缓步盘坚。 台湾加权股价指数 收跌0.12%至9,543.25点；盘中前高为2015年6月3日的9,645.48点；今日成交初 值 为1,060.02亿台币，上交易日修正后为957.10亿。 凯基投顾分析师张明祥表示，近期资金面反应苹果 新机提前拉货的消息，苹果概念股稍有出现轮 动行情，今日大盘也受鸿海 走强引领指数盘中续创波段新高，但随后引发获利了结卖压出笼，致指 数稍从高档小幅滑落，短线仍看好台股维持高档整理格局。 〞现在电子、金融族群良性轮动向上。〞他说。 兆丰投顾一不愿具名分析师也表示，尽管涨多族群略见获利了结卖需，不过股价表现落后族群则仍见补涨 ，凸显大盘仍续维持高档整理的动能，并未露出败象，若短线量能维持千亿台币左右