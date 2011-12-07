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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 08:02 BJT

〔日本数据〕11月底外汇储备升至1.305万亿美元,创纪录高位--财务省

路透东京12月7日电---日本财务省公布,截至11月底外汇储备升至1.305兆(万亿)美元.

日本财务省稍早表示,日本当局10月28日至11月28日期间花费90,916亿日圆用於干预汇市.

下表为日本官方外汇储备数据,单位为10亿美元:

11月底 10月底 9月底 上年同期

总储 1,304.763 1,209.882 1,200.593 1,101.031

参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)

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--编译 杜明霞;审校 王兴亚

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