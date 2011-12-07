〔美国债市〕MBS利差收窄,成交量略低於正常水平

IFR芝加哥12月6日电---美国抵押支持证券(MBS)利差周二收窄,低票息品种走势领先.成交量略低於正常水平.

MBS市场更直接受到即将公布的11月提前偿付报告,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)参与dollar roll交易的影响,後者用於缓解年底的融资压力.

票息3.5%的30年期MBS收跌2个跳动点,票息4.0%-5.0%的30年期MBS收升1+个跳动点,票息5.0%以上的30年期MBS上升1+至2+个跳动点.票息3%至4.5%的15年期MBS上涨2至3+个跳动点;MBS较10年期公债利差收於最紧窄水平,票息3.5%-4.5%的MBS较10年期公债利差缩窄5-6个跳动点;票息4.5%以上的MBS利差收窄3-4个跳动点.票息5%至6%的MBS较互换利差持平,票息5%以下的MBS较互换利差走坚1+至3个跳动点,票息4%的MBS较互换利差成为交易热点.低票息15年期MBS追随30年期走势,吉利美/房利美MBS略微走低.Tradeweb数据显示,成交量略低於正常水平,为30日均值的86%,买家力道略超过卖家.

美国周三将公布一周抵押贷款申请指数和再融资指数,以及10月消费者信贷数据.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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