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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 08:19 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--12月7日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
  12/7      沪     新华保险   780336   不超过15,854      23-28     41.84-50.94  中金公司 12/12
                                                                                瑞银证券
  12/7      深     华昌达     300278       2,170         16.56        46.00     海通证券 12/12
  12/8      深     荣之联     002642       2,500        *25.00       *49.09     国海证券 12/13
  12/12     深     烟台万润   002643    不超过3,446       --           --       中德证券 12/15
  12/12     深     华宏科技   002645    不超过1,667       --           --       齐鲁证券 12/15
  12/13     深     佛慈制药   002644       2,020          --           --       华龙证券 12/16
  12/13     深     青青稞酒   002646       6,000          --           --       民生证券 12/16

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日        
 *12/8   深     百圆裤业   (002640.SZ)    1,337         25.80        39.69     光大证券 
 *12/8   深     永高股份   (002641.SZ)    4,000         18.00        23.08     首创证券 
   --    沪     东吴证券    601555         --            6.50        22.58     中信证券 12/7

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 丁淑琴

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