〔加拿大汇市〕加元兑美元走强,此前加拿大央行打压降息预期

路透多伦多12月6日电---加元兑美元周二走强,且表现优於其它主要货币,此前加拿大央行政策声明较预期强硬,且其它风险资产扳回跌幅.

加元兑美元CAD=D4在突破近期阻力位1.01加元后,升至1.0085加元,或0.9916美元,跟随欧元触及日高的走势.

临近北美市场收市,全球风险胃纳温和改善,因市场寄望欧洲领导人本周将采取强有力措施结束欧元区债务危机,包括增强救援基金救助能力.

此前加拿大央行周二宣布维持指标利率在1%不变,一如预期,也未给出将要调降利率的暗示,尽管该央行对欧债危机的看法已明显黯淡.

加元兑美元收报1.0096加元,或0.9905美元,高於周一收盘的1.0168加元或0.9835美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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