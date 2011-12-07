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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 08:14 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初小涨,投资者等待欧盟峰会

路透东京12月7日电---日本股市日经指数周三盘初小涨,但可能持於近期交易区间,因投资者寄望标准普尔发出的警告将刺激欧元区领导人同意加强该地区救助基金.

日经指数.N225上涨0.7%至8,638.93点,东证股价指数.TOPX升0.6%至742.99点.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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