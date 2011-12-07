〔日本股市〕日经指数盘初小涨,投资者等待欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月7日电---日本股市日经指数周三盘初小涨,但可能持於近期交易区间,因投资者寄望标准普尔发出的警告将刺激欧元区领导人同意加强该地区救助基金.
日经指数.N225上涨0.7%至8,638.93点,东证股价指数.TOPX升0.6%至742.99点.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。