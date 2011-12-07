《中国报摘》--其他报纸重要消息12月7日(I)

**上海证券报**

--中国国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山表示,"十二五"(2011-2015年)将扩大可再生能源的比重,特别是加大风电、太阳能的开发力度,构造以核电为基础,以水电为调节,以风电、太阳能等新能源为电量主体来源的智能化电力系统.

--中国社科院金融所所长王国刚预计,2012年新增贷款约为7万亿元人民币左右,贷款增长率约为13%;社会融资总量在11万亿元左右;货币供应量M1、M2增速将下降至12%,资金面仍将继续处於较紧的格局.

**人民日报**

--财政部部长助理胡静林表示,2012年,中央财政用於农村扶贫开发方面的综合扶贫投入将继续保持大幅度增长.其中,财政专项扶贫资金增幅将达20%以上.

--记者分析文章称,从上周三起,人民币对美元汇率已连续五个交易日触及跌停,这与之前几年人民币汇率连续升值形成迥然不同,其原因既有外部套利驱动和资本回撤,也有内部经济增速的预期改变.

**第一财经日报**

--中国银监会政策法规部副处长陈胜透露,银监会将整合目前分散在分业监管中的各项相关法规,出台中国首个私人银行业务管理办法,其中或将私人银行客户定位於600万元的金融资产准入标准.

--宝钢股份(600019.SS)昨日起股票停牌,因正筹划部分资产调整,多位宝钢人士透露,主要内容可能涉及不锈钢、特钢等资产置出上市公司回归宝钢集团,因这部分资产盈利情况不佳.

--新疆发改委网站信息显示,国家发改委已同意上海大众新疆生产基地乘用车项目开展前期工作,该项目将建设产能5万辆A级轿车的生产基地,计划总投资20亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]