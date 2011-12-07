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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 08:23 BJT

〔韩国股市〕小幅高开,银行股领涨

路透首尔12月7日电---韩国股市周三高开,因寄望即将召开的欧盟峰会达成全面的政策协议,但涨幅料有限,因欧元区债务疑虑萦绕不去.

银行股领涨,其中新韩金融集团(055550.KS)涨1.2%,韩亚金融集团(086790.KS)升1.01%.

0004GMT,综合股价指数.KS11走高0.51%至1,912.60点.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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