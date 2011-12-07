〔中国经济〕规范引导民间借贷,建议有条件放开企业间借贷--最高法院

路透北京12月7日电---针对当前民间借贷纠纷大增的现状,中国最高法院负责人表示,将规范和引导民间借贷健康有序发展,并提出规范和有条件放开企业间借贷活动,尽快制订完善相关法律法规,有条件承认企业间借贷的合法性.

新华社周二晚报导称,当前中国一些地方出现了与民间借贷相关的债务不能及时清偿、债务 人出逃、中小企业倒闭等事件,对当地经济发展和社会稳定造成了较大冲击,相关纠纷案件在短期内大量增加.

报导援引最高法院负责人称,要高度重视民间借贷纠纷案件的审判执行工作,民间借贷的利率不得超过银行同类贷款利率的四倍,超出部分不予保护,因赌博、吸毒形成的借贷将不予保护,非法集资类的刑事案件,则将依法及时审判.

而为了积极应对当前民间借贷有关问题,最高法院提出规范公务员参与民间借贷、关於完善不动产统一登记制度、规范国有资产转让行为等六份司法建议,提出要组织专门力量对重点地区公务员参与民间借贷活动进行专题调研、及时出台相应规范,坚决打击公务员以营利为目的进行的高利放贷或担保活动.

负责人表示,对於可能影响社会稳定的案件,及时与政府及有关部门沟通协调,积极配合做好相关预案工作,切实防范可能引发的群体性、突发性事件.且最高法院还要求各级人民法院加大对民间借贷纠纷案件的调解力度.

该负责人指出,民间借贷在中国社会的存在有着很深的社会基础,有其积极意义.作为正规金融的有益和必要补充,民间借贷在客观上拓宽了中小企业的融资渠道,一定程度上解决了部分社会融资需求,增强了经济运行的自我调整和适应能力,促进了多层次信贷市场的形成和发展.

同时,民间借贷在实践中也存在着交易隐蔽、风险不易监控等特点,容易引发高利贷、中小企业资金链断裂甚至破产以及非法集资、暴力催收导致人身伤害等违法犯罪问题,对金融秩序乃至经济发展、社会稳定造成不利影响,也使得人民法院妥善化解民间借贷纠纷的难度增加.

中国证券报此前报导称,针对民间借贷当前的困境及风险,中国人民银行有关负责人建议,应发展多层次的信贷市场,同时,鼓励民间借贷逐步实现规范化运作.[ID:nCN1212774](完)