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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 08:28 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京12月7日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口
快讯的日程:

  公布日期      经济指标               数据日期        
    12月
    12/9       工业生产者出厂价格指数(PPI)  11月
               居民消费价格指数(CPI)        11月
               固定资产投资               1-11月
               社会消费品零售总额           11月
               工业增加值                   11月
    12/10      进出口贸易数据               11月
    12/18      统计局发布房地产价格统计信息 11月
    12/27      规模以上工业企业利润       1-11月

  注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
       详情请查看国家统计局网站
       here
     2.主要工业品出厂价格每月11日、26日公布;大中城市主要食品价格每月
       4日、14日、24日公布,法定节假日顺延.
     3.由中国人民银行公布的货币供应量,以及
       商务部公布的外商直接投资数据一般于每月10日-15日出炉.
     4.规模以上工业企业利润:从2011年起,全国规模以上工业企业起点标准由
       原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2,000万元.且为全
       国范围的全面调查,不再有24个地区数和全国数之区别.(完)

  --整理 尹嫄婷

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