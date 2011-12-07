〔美国债市〕Gilead分四部分发行公司债,用於收购Pharmasset

IFR纽约12月6日电---投资级债券市场在本周迎来大规模融资.继昨日96.5亿美元公司债(包括Ecolab的37.5亿美元)定价後,今天几家公司宣布巨额融资消息.

Gilead Sciences(GILD.O)宣布发行三年期、五年期、10年期和30年期公司债,为11月21日宣布的110亿美元现金收购Pharmasset筹集部分资金.

惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)公布发行公司债.是次融资包括三年期固定利率和/或浮动利率债券,五年期和10年期固定利率债券.募集资金用於偿还商业票据和其他一般公司用途.

此外,USAA Capital Corp发售五年期公司债,评级为Aa1/AA+.商谈的票息为可比公债加码135基点左右.德意志银行、摩根大通和美银美林担任联席账簿管理人.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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