〔中国个股〕保利地产11月销售延续下降趋势,签约金额同比降28%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月7日电---中国房地产调控对地产商的冲击持续显现.大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周三公布,11月销售延续下降趋势,实现签约金额49.26亿元人民币,同比下降27.86%,不过降幅较上月有所收窄.
11月销售简报显示,当月实现签约面积42.10万平方米,同比下降35.79%.今年1-11月实现签约面积598.32万平方米,同比下降4.45%;实现签约金额676.22亿元,同比增长18.33%.
保利地产10月签约面积和金额继续双降.当月实现签约金额54.20亿元,同比大降39.27%;实现签约面积56.94万平方米,同比下降26.79%.[ID:nCN1202664]
据中国经营报此前报导,住房和城乡建设部近期知会地方政府,对於"限购令"即将到期的城市,如果没有极其特殊的情况,须出台政策对限购令的有效期进行延续.[ID:nCN1260582]
保利地产周二收报9.88元,过去一个月累计下跌0.9%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。