版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 08:38 BJT

〔中国个股〕保利地产11月销售延续下降趋势,签约金额同比降28%

路透上海12月7日电---中国房地产调控对地产商的冲击持续显现.大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周三公布,11月销售延续下降趋势,实现签约金额49.26亿元人民币,同比下降27.86%,不过降幅较上月有所收窄.

11月销售简报显示,当月实现签约面积42.10万平方米,同比下降35.79%.今年1-11月实现签约面积598.32万平方米,同比下降4.45%;实现签约金额676.22亿元,同比增长18.33%.

保利地产10月签约面积和金额继续双降.当月实现签约金额54.20亿元,同比大降39.27%;实现签约面积56.94万平方米,同比下降26.79%.[ID:nCN1202664]

据中国经营报此前报导,住房和城乡建设部近期知会地方政府,对於"限购令"即将到期的城市,如果没有极其特殊的情况,须出台政策对限购令的有效期进行延续.[ID:nCN1260582]

保利地产周二收报9.88元,过去一个月累计下跌0.9%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐