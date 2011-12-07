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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 08:26 BJT

《美国重要政经日程》--12月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 美国农业部(USDA)公布一周全球稻米价格.

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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