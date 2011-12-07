〔金砖国家〕12月6日股汇市收盘纵览

路透12月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月6日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.31%,报953.50点.

中国股市:沪综指连续第三日收跌,并创一个半月收盘新低.市场对经济基本面的疑虑不散,而近期陆续有新股发行上市,扩容压力对大盘造成拖累.不过分析师称,短线股指在前期低点2,307点附近仍有支撑.沪综指.SSEC收报2,325.905点,跌7.324点,上一低位为10月21日的2,317.275点;今日A股成交额减至424亿元人民币,为今年10月10日以来最低,当时为398亿元.[ID:nCN1265070][.SSCN]

香港股市:收低1.2%,逆转连续三日的升势,因投资者在本周关键的欧洲峰会前针对涨势了结获利.恒生指数.HSI收报18,942.2点,此前曾测试18,868,为近三个交易日的支撑点位.[ID:nCN1265624][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS近收平.中国央行制定的中间价居高不下,在美元买盘依旧汹涌的情况下,盘中频繁触及人民币跌停价,亦为连续第五日被压至下限;另外,美元供给不足致交投清淡,日间高低价差缩至仅20个点的狭窄区间.交易员并表示,中国10月外汇占款近四年来首次下降,说明热钱正回流欧美.引发市场对於中国经济走势的担忧,以及人民币难以维持坚挺的预期.[ID:nCN1265608][CNY/CN]

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印度股汇市:周二适逢公众假期休市[ID:nL3E7N52UG][.BO][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,485.67点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市大跌5.57%,报786.48点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX贬值1.08%,报31.2050卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX走贬0.29%报41.7300卢布.

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巴西股市:升至7月以来最高,因投资者押注欧元区领导人将采取强有力举措解决本地区债务危机.投资者对标普威胁要普遍调降欧元区评级的警告不以为意,而是关注金融时报的报导,该报导称欧洲领导人将在12月9日峰会上讨论增强欧元区援助基金的救援能力.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.06%至59,536.16点,收於7月25日以来高位.[ID:nN1E7B518P]

巴西汇市:拉丁美洲货币涨跌不一,在关键水准附近走势迟滞,因市场担心若欧元区在本周峰会上不能采取大胆举措结束债务危机,欧洲的信用评级恐遭普遍调降.巴西雷亚尔下滑,此前该国公布的第三季经济成长数据疲弱.巴西雷亚尔兑美元BRBY买价走弱0.3%报1.7965,脱离1.7755.[ID:nL1E7N658K]

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南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.42%,因全球市场负面人气对金矿商Harmony(HARJ.J)和AngloGold Ashanti(ANGJ.J)等资源类股带来压力.该指数收跌124.09点报29,283.81点;综合指数.JALSH当日收跌0.34%至32,719.23点.[ID:nL5E7N636O][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元走软,扭转一周来的走强趋势,因欧洲方面的消息打击市场对风险资产的信心.南非兰特兑美元ZAR=D3从之前触及的三周高位回落,在8.1275水准交投,周一在纽约市场收盘为8.0624.[ID:nL5E7N6423][ZAR/](完)