〔中国金融〕10月货币当局外汇资产减少893亿元,为近八年来首降

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8928元附近
路透上海2月8日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8928元附近，较上日贬值约324点。
路透上海12月7日电---中国人民银行公布的货币当局资产负债表显示,10月末货币当局外汇资产余额为23.296万亿元人民币,较上月下降893.4亿元,为2003年12月以来的首次下滑.
货币当局外汇接近或等於货币当局外汇占款,即央行通过外汇公开市场投放的基础货币量.
而央行此前公布的数据亦显示,中国10月金融机构外汇占款惊现近四年来首次下降.在外围环境短期难以改善,人民币升值预期减弱背景下,外汇占款减少料成趋势性态势.[ID:nCN1231988]
10月末金融机构外汇占款余额为25.4869万亿元.据此计算,当月外汇占款下降了248.92亿元.而9月则新增2,473亿元.
金融机构外汇占款统计在"金融机构人民币信贷收支表"中,显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系外汇增减量.(完)
--发稿 边竞; 审校 丁淑琴
路透上海2月8日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8928元附近，较上日贬值约324点。
* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。