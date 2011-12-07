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中国汇市 | 2011年 12月 7日 星期三 08:43 BJT

〔中国金融〕10月货币当局外汇资产减少893亿元,为近八年来首降

路透上海12月7日电---中国人民银行公布的货币当局资产负债表显示,10月末货币当局外汇资产余额为23.296万亿元人民币,较上月下降893.4亿元,为2003年12月以来的首次下滑.

货币当局外汇接近或等於货币当局外汇占款,即央行通过外汇公开市场投放的基础货币量.

而央行此前公布的数据亦显示,中国10月金融机构外汇占款惊现近四年来首次下降.在外围环境短期难以改善,人民币升值预期减弱背景下,外汇占款减少料成趋势性态势.[ID:nCN1231988]

10月末金融机构外汇占款余额为25.4869万亿元.据此计算,当月外汇占款下降了248.92亿元.而9月则新增2,473亿元.

金融机构外汇占款统计在"金融机构人民币信贷收支表"中,显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系外汇增减量.(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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