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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 08:46 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元上涨,受欧洲或将提高救助基金规模的报导提振

路透首尔12月7日电---韩元兑美元KRW=周三盘初攀涨,因报导称,欧洲领导人或将在本周峰会上提高救助基金规模,抵消了标普对该地区评级警告的影响.

市场人士亦关注韩国央行周四将召开的政策会议.市场普遍预计,韩国央行将连续第六个月按兵不动.

0020GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,127.5,周二收盘为1,131.2.

韩国三年期公债期货12月合约KTBc1下降0.02点,报104.50.

0020GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,127.5 1,131.2

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4897/5029 14.5511/689

韩国公债期货KTBc1* 104.50 104.52

韩国综合股价指数.KS11 1,907.13 1,902.82

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 王翔琼;审校 杜明霞

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