〔货币市场〕银行业不安情绪在欧盟峰会前夕攀升

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约12月6日电---在本周末欧盟峰会召开前夕,周二投资者对避险品种美国国库券的需求创下纪录高位.
其他关键金融风险指标亦上升,因标普周一警告称欧债危机将导致15个欧元区国家信用评等遭降调.
美国财政部周二标售了350亿美元四周期国库券,吸引了创纪录的需求,凸显投资者谨慎情绪.需求并受年末因素提振,但欧元区危机对许多投资者而言仍是心头大患.
欧洲领导人将在周四和周五会晤,拟出炉旨在强化17个欧元区成员国财政纪律的框架.法德领导人希望修改欧盟条约以惩罚超过赤字目标的成员国.
"前景并不乐观.我希望(欧洲领导人)拿出正确的东西,但这有些像是癌症病人,化疗本身就几乎可使其毙命,"加拿大丰业银行驻纽约回购交易主管Raymond Gilmartin表示.
三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=与隔夜利率交换USD3MOIS=利差周二走阔至46个基点,创2009年5月初以来最大.这凸显出银行间市场的紧张情绪.
三个月期美元LIBOR创2010年中期以来最高.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张荻
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。