〔货币市场〕银行业不安情绪在欧盟峰会前夕攀升

路透纽约12月6日电---在本周末欧盟峰会召开前夕,周二投资者对避险品种美国国库券的需求创下纪录高位.

其他关键金融风险指标亦上升,因标普周一警告称欧债危机将导致15个欧元区国家信用评等遭降调.

美国财政部周二标售了350亿美元四周期国库券,吸引了创纪录的需求,凸显投资者谨慎情绪.需求并受年末因素提振,但欧元区危机对许多投资者而言仍是心头大患.

欧洲领导人将在周四和周五会晤,拟出炉旨在强化17个欧元区成员国财政纪律的框架.法德领导人希望修改欧盟条约以惩罚超过赤字目标的成员国.

"前景并不乐观.我希望(欧洲领导人)拿出正确的东西,但这有些像是癌症病人,化疗本身就几乎可使其毙命,"加拿大丰业银行驻纽约回购交易主管Raymond Gilmartin表示.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=与隔夜利率交换USD3MOIS=利差周二走阔至46个基点,创2009年5月初以来最大.这凸显出银行间市场的紧张情绪.

三个月期美元LIBOR创2010年中期以来最高.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张荻

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