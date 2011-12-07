版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 09:34 BJT

〔美国个股〕花旗将在全球裁员4,500人,第四季或计入4亿美元相关费用

路透纽约12月6日电---美国花旗集团(C.N)执行长潘迪特周二表示,将在全球范围内裁员4,500人,成为最近一家将要裁员的大银行.

潘迪特在高盛金融服务会议上发讲话时称,花旗本季度或计入4亿美元遣散费及其他裁员相关费用.

花旗截至2011年三季度末员工总数为26.7万人,本次裁员规模相当於总数的2%左右.

潘迪特称,裁员工作将在"未来几个季度"完成,涉及多个业务部门,包括自营交易部门.

他还表示,花旗此前公布的成本削减计划今年至今已节省14亿美元,为前三个季度377.2亿美元营业费用的近4%.

花旗股价周二在纽约证交所收跌0.08美元或0.27%,报29.75美元.(完)

--编译 王兴亚;审校 郑茵

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐