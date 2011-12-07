〔中国房地产〕房产税推开大方向明确,但扩大试点名单未定--财政部专家

路透上海12月7日电---距离中国全面对个人住房开征房产税之路还有多远?中国证券报援引财政部财政科学研究所所长贾康称,房产税进一步推开的大方向已经明确,但目前还未到全面推开的地步.

他并透露,今年年底将会对重庆、上海两地的房产税试点情况进行总结,届时会出台下一步扩大试点的方案,而扩大试点城市名单尚未确定.

针对房地产税对房价的影响,贾康表示,房价并不会应声而落,在中国城市化过程中,城市中心区域的不动产价格将不断上升,房产税会使这个过程更平稳、尽量减少泡沫.长期来看,不动产价格在一线城市的上升曲线不会改变.

而对未来的房地产调控大方向,他认为,将是以房产税等经济手段来逐步替换"限购令"这样的行政手段.

贾康认为,房产税最重要的任务,不是增加财政收入,而是调节经济和社会生活,其成为地方财源支柱的属性将逐渐显现.

他并指出,该税种将促使地方政府的内在动机和市场经济所要求的政府职能契合,在缴税所形成的经济制约之下,需求与供给双方的行为模式都必然改变,就不会动辄推出一个"地王".

关於上海、重庆房产税改革,有观点认为这两市的试点成效不足,贾康回应称,房产税按年徵收不能急於看它到底可以徵收上来多少税,该两市以後的成长性肯定没有问题.

中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.中国指数研究院周四公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%,为连续第三个月出现环比下降,且降幅继续有所扩大.北京等十大城市价格环比全线下跌.[ID:nCN1255490]

据中国经营报此前报导,在央行本次下调存款准备金率之前,中国住房和城乡建设部就已知会地方政府,对於"限购令"即将到期的城市,如果没有极其特殊的情况,须出台政策对限购令的有效期进行延续.[ID:nCN1260596](完)