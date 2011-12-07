《中国债券市场每日交易备忘》--12月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币三年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值2.84% 国家电网公司100亿元10年期固息企业债10:00-11:00招标 国家电网公司50亿元五年期固息企业债10:00-11:00招标 南方水泥有限公司15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),农行和浙商银行主承 敦煌种业( 600354.SS )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承 东方园林( 002310.SZ )2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 绍兴水务集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承 福建建工集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承 天津中环电子信息集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 江西赛维LDKLDK.N5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 金正大( 002470.SZ )5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)中信银行和中信证券主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国人民银行500亿元一年期央票1101094,参考收益率3.4875% 河北出版传媒集团3亿元一年期短融041163001,票面利率6.71% 中国建材( 3323.HK )50亿元三年期中票1182364,票面利率5.06% ============================================================================== 三、缴款: 滁州市城投公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息债(一年期shibor基准)1180172,基本利差3.05% 潞安新疆煤化工(集团)有限公司7亿元五年期中票1182366,票面利率6.70% 潍柴控股集团21亿元五年期中票041162365,票面利率5.04% 山东胜通集团5亿元一年期短融041153008 东莞海龙纸业10亿元一年期短融041153009 中山公用事业集团7亿元一年期短融041161014,票面利率6.68% ============================================================================== 四、还本付息: 农业发展银行100亿元五年期固息金融债060416到期兑付,票面利率3.10% 北京有色金属研究总院2亿元一年期短融1081423到期兑付,票面利率4.70% 国家开发银行200亿元七年期固息金融债060237付息,票面利率3.26% 国开行100亿元五年期固息金融债100234付息,票面利率3.70% 国开行160亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)100235付息,基本利差0.45% 国开行160亿元五年期浮息金融债(三个月shibor基准)100236付息,基本利差0.05% 北京能源投资公司25亿元三年期中票0982160付息,票面利率4.18% 重庆城市交通开发集团28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080153付息,票面利率6.10% 安顺国有资产管理有限公司5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080154付息,票面利率7.10% 安顺国有资产管理有限公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080155付息,票面利率7.40% 本溪城市建设发展公司15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080156付息,票面利率7.18% 金隅股份( 601992.SS )8亿元五年期固息债1082216付息,票面利率5.85% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --评级机构标准普尔确认了中国长期AA-和短期A-1+的主权信用评级,评级展望为稳定.[ID:nCN1265530] --温州银监分局数据称,10月温州银行业金融机构不良贷款率为0.67%,较上月增加0.12个 百分点,并较年初增加0.23个百分点.目前温州银行业信贷风险和民间借贷市场的潜在风险均 加剧.[ID:nCN1267162] --汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌表示,明年将是保增长之年,上半年可能会三次下 调存款准备金率,年中居民消费价格指数(CPI)涨幅预计降到3%左右,降息最早会在年中出现, 明年降息幅度最多为0.25个百分点. --投行摩根大通周二称,预期中国由现在至明年首季末将有三次下调存款准备金率,以提高 银行贷款能力去吸收地方政府债,但不预期中国会有更积极的放松措施.[ID:nCH0089609] 国家统计局12月9日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年10月5.0%) 11月居民消费价格指数(CPI) (2011年10月5.5%) 1-11月固定资产投资 (2011年1-10月24.9%) 11月社会消费品零售总额 (2011年10月17.2%) 11月工业增加值 (2011年10月13.2%) 中国海关12月10日公布11月 进出口贸易数据 国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息 12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩/曾菱