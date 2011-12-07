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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 09:31 BJT

〔金属期市〕LME期铜小涨,因对欧元区的乐观情绪提振铜需求展望

路透新加坡12月7日电---伦敦期铜周三小幅上涨,因市场愈加乐观地认为,本周的欧盟(EU)峰会将祭出更加有力的措施,以结束欧元区债务危机,受此乐观情绪激励,铜的需求展望变得更加光明.

0105GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.7%至每吨7,889美元,周二下跌逾1%.

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