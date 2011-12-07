澳籍华商中国获刑13年,将上诉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透堪培拉12月7日电---澳籍华裔商人吴植辉 （Matthew Ng）的妻子Niki Chow周三称，她的丈夫在中国被判处13年有期徒刑，将就此提起上诉。此案再次引发外资对中国法律体系的担忧。
广州市中级人民法院认定，商旅网站易网通的创始人之一吴植辉多项罪名成立，判处13年有期徒刑。
澳大利亚政府对此案高度关注，总理吉拉德(Julia Gillard)4月在北京与中国总理温家宝会面时直接提到此案。
“我们肯定会上诉，”Chow表示，但鉴於刑罚严厉，她对上诉结果并不抱很大希望。
澳大利亚驻广州领事馆官员向吴植辉和其家属提供协助，并出席了周二庭审，法庭当庭宣判，令许多人感到意外。
澳大利亚敦促中国确保此案审理透明，此前力拓公司原高管胡士泰（Stern Hu）案曾导致中澳关系紧张。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。