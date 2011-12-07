法国总理：欧元区解体的成本非常高

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎12月6日电---法国总理菲永(Francois Fillon)周二表示，欧元区解体的成本将非常之大，最高达欧元区最弱经济体全年国内生产总值(GDP)的一半。

他在议会发言时表示：“欧元区解体的成本巨大，相当於最强经济体GDP的25%，或较弱经济体GDP的50%。欧洲大陆将经历浩劫。”

菲永表示，他希望德法关於加强欧元区财政治理的总体计划能在明年3月敲定，并在2012年年底前获得批准。（完）