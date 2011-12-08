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金融服务 | 2011年 12月 8日 星期四 08:04 BJT

〔日本数据〕11月银行放款余额较上年同期增加0.2%--央行

路透东京12月8日电---日本央行周四公布数据显示,日本主要银行11月放款余额较上年同期增加0.2%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为455.13兆(万亿)日圆.

扣除注销坏帐等特殊因素後的放款余额较上年同期上升0.5%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

11月 10月 9月

含信金银行 +0.2 -0.0 -0.3

不含信金银行 +0.2 +0.1 -0.3

银行持有的商业票据余额 -2.3 -8.7 -8.3

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 张涛;审校 郑茵

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