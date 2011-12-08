〔日本数据〕11月银行放款余额较上年同期增加0.2%--央行

标题新闻：福特汽车将在未来五年向新创企业Argo AI投资10亿美元开发自动驾驶汽车，2021年投产
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路透东京12月8日电---日本央行周四公布数据显示,日本主要银行11月放款余额较上年同期增加0.2%.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为455.13兆(万亿)日圆.
扣除注销坏帐等特殊因素後的放款余额较上年同期上升0.5%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
11月 10月 9月
含信金银行 +0.2 -0.0 -0.3
不含信金银行 +0.2 +0.1 -0.3
银行持有的商业票据余额 -2.3 -8.7 -8.3
参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)
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--编译 张涛;审校 郑茵
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路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。