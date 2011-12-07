〔美国债市〕瑞银和花旗将发售CMBS,FDIC推出不良贷款支持的RMBS

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR12月6日电---瑞银集团和花旗集团将於下周发售商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS),昨天已向美国证交会提交除传统公开说明书以外的发行说明文件,发行证券总值为6.73亿美元,UBS Real Estate Securities和Natixis Real Estate Capital担任保荐人和按揭贷款承销商.
该交易将由DBRS和穆迪给予评等.标的资产为涉及38个物业的32宗按揭贷款.
在住宅按揭贷款方面,联邦存款保险公司(FDIC)本周发行144a FDIC 2011-N1不良按揭贷款证券,德意志银行担任独家账簿管理人.联席主承销商是花旗集团和M.R. Beal & Company.
该私人配售证券分为三部分,分别是3,500万美元,3,500万美元和3,000万美元.另外几个品类未向公众发售.
在资产担保证券(ABS)市场中,花旗(结构化主办行)、法国农业信贷集团和瑞士信贷公布8.11亿美元CNH设备信托2011-C交易的价格指导区间.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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