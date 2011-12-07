Imax将在亚洲新开更多影院--CEO

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月6日电---Imax Corp(IMAX.N)IMX.TO首席执行官Richard Gelfond周二称，该公司已签署协议，在中国大陆再开七家Imax巨幕影院，在印尼再开两家，凸显亚洲在该公司的重要地位。
中国大陆的新影院最早将於明年5月营业。
“我们正在运营和即将开业的影院数量总计超过200家...中国市场增速位列全球首位，”Gelfond在接受路透电话采访时表示。
即将新开的七家大陆IMAX影院中，三家与四川卢米埃合作，其余四家与橙天嘉禾娱乐(集团)有限公司(1132.HK)合作。
Imax与Cinema 21签署协议，将在雅加达新开两家IMAX影院，最早的一家将於明年5月开张。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。