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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 10:03 BJT

《外汇动态》投机客削减多仓令美元/韩元在清淡交投中下跌,或继续下探

0133GMT--美元兑韩国韩元KRW=KFTC下跌,因一篇有关欧洲领导者可能扩容援救基金的报导使人们更加期待该地区在解决债务危机上取得进展,进而促使银行间投机客削减美元兑韩元多仓.

数位交易员称,若韩国出口商出於结算的目的出脱美元兑韩元,该货币对可能会进一步下跌.

一家外资银行驻首尔的资深交易员表示,"或许市场人士会进一步对持有美元兑韩元多仓失去热情."这位交易员还补充道,一些市场人士似乎仍持有多仓.

美元兑韩元下跌0.4%至1,126.8.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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