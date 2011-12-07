更正:〔澳新汇市〕澳元兑美元上涨,因此前公布的澳洲GDP数据表现强劲

(更正:修改第二段以澄清日线图一目均衡云区顶部阻力位在"1.0272",非"1.0237")

路透惠灵顿/悉尼12月7日电---澳元周三上涨,此前公布的数据显示,澳洲第三季国内经济稳步成长.不过澳元涨幅受限,因投资者仍在关注本周稍後欧洲形势的关键性进展.

澳元兑美元AUD=D4升约0.0033美元左右至1.0272,在日线图一目均衡云区顶部遇阻,此前在纽约市场报1.0237.

澳元的下一阻力位料在1.0337,为近期1.0753-0.9664跌势的61.8%回档位,澳元在上周两次未能突破该阻力.支撑位料在1.0150.

澳元兑美元自11月23日触及低位0.9664以来,累计上涨6.3%.

资源丰富的澳洲经济在第三季较前季增长1%,因企业投资活跃和家庭消费意外乐观,盖过政府紧缩开支和库存减少的拖累.[ID:nCN1267218]

未来几个季度,澳洲GDP同比增长率有望加快至超过3%的水平,尽管欧债危机令其前景蒙阴.

澳洲央行在本季度已累计降息50基点,国内通胀前景温和令其得以采取预防措施应对全球经济明显减速.

澳元和新西兰元兑全面疲软的瑞郎处在数月高位,因传闻瑞士央行将干预汇率以提振本国经济.澳元兑瑞郎AUDCHF=R升至六周高位0.9497瑞郎,新西兰元兑瑞郎EURNZD=R攀升至0.7215瑞郎.

新西兰元兑美元NZD=D4报0.7798,纽约尾段报0.7795,新西兰央行将於周四公布利率决定.支撑位料在0.7723左右,阻力位在0.7840.

澳元和新西兰元兑欧元持稳,欧元兑澳元EURAUD=R约为1.3120澳元,欧元兑新西兰央行EURNZD=R报1.7184新西兰元.(完)

--编译 王翔琼/肖群英;审校 郑茵/吴云凌

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]