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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 09:54 BJT

〔中国新债〕连云港集团下周三将发行6亿元中期票据,期限五年

路透上海12月7日电---中国连云港港口集团有限公司周三公告称,将於下周三(14日)簿记
建档发行6亿元人民币中期票据,期限为五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 连云港集团     6         6      5   12/14簿记建档  浦发银行     AA         12/16      12/19
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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