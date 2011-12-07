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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 10:42 BJT

〔标题新闻〕英国11月固定职位招募指数降至48.2,创2009年7月来最大月比降幅--REC/KPMG调查

注:REC/KPMG调查为英国招聘和就业联合会(REC)与毕马威会计师事务所(KPMG)联合发布的调查报告.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7N63XG]

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