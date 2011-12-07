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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 10:01 BJT

〔中国新债〕江山制药下周三将发行5亿元中期票据,期限三年

路透上海12月7日电---中国江苏江山制药有限公司周三公告称,将於下周三(14日)簿记建档
发行5亿元人民币中期票据,期限为三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 江山制药       5         5      3   12/14簿记建档  交通银行     AA-        12/16      12/19
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曾菱; 审校 林高丽

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