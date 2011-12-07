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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 10:43 BJT

〔标题新闻〕EIA上调明年美国天然气日产量预估,料同比增长2.8%至创纪录的677.2亿立方英尺

注:EIA是美国能源资料协会(EIA)的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1281319]

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