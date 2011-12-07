《中国报摘》--其他报纸重要消息12月7日(II)

**经济参考报**

--中国商务部外资司副司长苏晶透露,目前商务部已与八个欧洲国家签订了生态环保领域的合作项目,这八个国家分别是德国、法国、加拿大、澳大利亚、以色列、荷兰和英国.

**新京报**

--记者从多家银行获悉,受今年央行连续三次上调贷款利率影响,明年1月起不少房贷客户将开始为加息"买单".以贷款100万元20年为例,若按此前7折利率计算,月供将增加422元人民币;若以基准利率计算,月供将增加653元.

**证券时报**

--渣打银行(STAN.L)调查报告指出,融资环境依旧紧张,但地产开发商并未出现极度恶化情况.所有接受该项调查的开发商均认为房价未见底,其中超过60%的开发商预计未来半年房价将下降10%左右,30%的开发商则预计将下降10%至20%.

--据悉,为严格防范直属公司系统1,200亿有息负债可能引发的财务风险,上海浦东新区国资委和审计局协调後,首度全面对包括上海浦东国资控股上市公司在内的投资性房产进行"摸底调查".

**新闻晨报**

--SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹表示,由於土地市场降温,目前优质地块的价格已经大幅下降,对於资金雄厚的开发商来说正是拿地的好时机.同时,对於多数房地产开发企业而言,资金状况窘迫是个普遍的问题,因此目前当务之急还是消化存量.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 杨淑祯

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