《中国报摘》--其他报纸重要消息12月7日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**经济参考报**
--中国商务部外资司副司长苏晶透露,目前商务部已与八个欧洲国家签订了生态环保领域的合作项目,这八个国家分别是德国、法国、加拿大、澳大利亚、以色列、荷兰和英国.
**新京报**
--记者从多家银行获悉,受今年央行连续三次上调贷款利率影响,明年1月起不少房贷客户将开始为加息"买单".以贷款100万元20年为例,若按此前7折利率计算,月供将增加422元人民币;若以基准利率计算,月供将增加653元.
**证券时报**
--渣打银行(STAN.L)调查报告指出,融资环境依旧紧张,但地产开发商并未出现极度恶化情况.所有接受该项调查的开发商均认为房价未见底,其中超过60%的开发商预计未来半年房价将下降10%左右,30%的开发商则预计将下降10%至20%.
--据悉,为严格防范直属公司系统1,200亿有息负债可能引发的财务风险,上海浦东新区国资委和审计局协调後,首度全面对包括上海浦东国资控股上市公司在内的投资性房产进行"摸底调查".
**新闻晨报**
--SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹表示,由於土地市场降温,目前优质地块的价格已经大幅下降,对於资金雄厚的开发商来说正是拿地的好时机.同时,对於多数房地产开发企业而言,资金状况窘迫是个普遍的问题,因此目前当务之急还是消化存量.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 杨淑祯
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。