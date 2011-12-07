《外汇动态》 对冲基金买入欧元/瑞郎看涨期权

0135GMT--一东京机构的外汇分析师称,对冲基金买入行权价在1.2500瑞郎、期限为"一周或两周"的欧元/瑞郎看涨期权,因市场猜测在瑞士11月消费者物价指数(CPI)年增率跌至两年低点後,瑞士央行可能被迫将欧元/瑞郎汇率下限调整至1.25或1.30瑞郎,以抑制通缩.工会和社会民主党敦促瑞士央行调整其9月6日制定的欧元/瑞郎汇率下限1.20.欧元兑瑞郎EURCHF=报1.2409瑞郎,距离一个月高点1.2458不远.(完)