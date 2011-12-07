〔路透调查〕上周美国原油库存料减少,因进口下降

欧洲企业：沃尔沃2016年获利和营收大增，2017年销量料将再创纪录
路透斯德哥尔摩2月8日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周三公布，预计今年汽车销量将创纪录新高；沃尔沃稍早公布2016年获利和营收大增，中国吉利入主后所研发的新车型获得强劲需求，支持销售增长。
路透12月6日电---周二的路透调查显示,美国原油库存在此前一周大幅增加後,上周料下降,因进口可能减少.
根据路透访问的11位分析师平均预估,12月2日止当周美国原油库存料减少60万桶.其中七位分析师预测库存减少,四位预计增加.
分析师亦指出,炼厂出於年底节税的目的通常会在一年中的最後一个月使用更多库存.
美国能源资料协会(EIA)将在周三1530GMT发布一周库存报告.
路透调查显示,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料增加120万桶,汽油库存料增加70万桶.
炼厂产能利用率料较此前一周上升0.5个百分点.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
路透斯德哥尔摩2月8日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周三公布，预计今年汽车销量将创纪录新高；沃尔沃稍早公布2016年获利和营收大增，中国吉利入主后所研发的新车型获得强劲需求，支持销售增长。
路透2月8日 - 澳洲股市周三上涨，得益于金融股的推动，并追随美股升势。在澳洲央行对经济成长发表乐观看法后，市场仍保持正面基调。
路透台北2月8日 - 台湾股市周三平盘震荡后微收跌，中止连续三日涨势，盘中一度续探逾20个月新高。 分析师表示，指数拉高后引发获利了结卖压，预估大盘暂在9,500点附近横向盘整，在电子、金融族群轮流上 涨带动下，短线大盘有望缓步盘坚。 台湾加权股价指数 收跌0.12%至9,543.25点；盘中前高为2015年6月3日的9,645.48点；今日成交初 值 为1,060.02亿台币，上交易日修正后为957.10亿。 凯基投顾分析师张明祥表示，近期资金面反应苹果 新机提前拉货的消息，苹果概念股稍有出现轮 动行情，今日大盘也受鸿海 走强引领指数盘中续创波段新高，但随后引发获利了结卖压出笼，致指 数稍从高档小幅滑落，短线仍看好台股维持高档整理格局。 〞现在电子、金融族群良性轮动向上。〞他说。 兆丰投顾一不愿具名分析师也表示，尽管涨多族群略见获利了结卖需，不过股价表现落后族群则仍见补涨 ，凸显大盘仍续维持高档整理的动能，并未露出败象，若短线量能维持千亿台币左右