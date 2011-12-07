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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 10:46 BJT

〔路透调查〕上周美国原油库存料减少,因进口下降

路透12月6日电---周二的路透调查显示,美国原油库存在此前一周大幅增加後,上周料下降,因进口可能减少.

根据路透访问的11位分析师平均预估,12月2日止当周美国原油库存料减少60万桶.其中七位分析师预测库存减少,四位预计增加.

分析师亦指出,炼厂出於年底节税的目的通常会在一年中的最後一个月使用更多库存.

美国能源资料协会(EIA)将在周三1530GMT发布一周库存报告.

路透调查显示,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料增加120万桶,汽油库存料增加70万桶.

炼厂产能利用率料较此前一周上升0.5个百分点.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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