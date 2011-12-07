〔美国债市〕机构债较可比公债利差窄幅波动

IFR纽约12月6日电---机构债较可比公债利差周二收盘涨跌不一,各品种利差在缩窄/走阔0.5基点内,全日利差毫无方向,但总体买盘尚可.机构债没有从互换利差获得指引,後者也涨跌不一且窄幅波动.

在欧洲重大决定前夕,市场没有大举押注的动能,特别是年底临近.交易商主导周二市场交投,但买盘和卖盘均有,凸显部位调整.交易商的持仓依然不大,投资者也变得更加无心恋战,欧洲依然是重大不确定因素,很少有人愿意押注.

但政府发起企业(GSE)债券可在年底临近时用作粉饰账面,他们的收益率(殖利率)较公债利差攀升,但仍在财政部的掌控之下.此外,鉴於机构债发行和持仓规模较小,他们应会跑赢大市,利差趋於缩窄.

在淡静开盘後,成交量放大.中长期投资者踊跃买入有担保债券,这与GSE到期一次偿还本金的债券构成激烈竞争.买家也在买进可提前赎回的结构化产品,10年期附一年末赎回权的结构化产品受青睐.相对价值投资者是长期到期一次偿还本金债券的大买家,快速资金账户显示,一些人从三年期转向七年期.

TRACE数据显示,成交额为63.96亿美元,3,243宗交易,其中一次性偿还债券的成交额为23亿美元.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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