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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 10:52 BJT

〔人民币汇率〕中国商务部称人民币汇率贬值现象很好,为市场调节

路透北京12月7日电---中国商务部周三表示,人民币汇率贬值现象很好,说明人民币汇率不受中国政府操纵,是市场调节.

中国商务部国际贸易谈判副代表崇泉是在国务院新闻办发布《中国的对外贸易》白皮书的新闻发布会上做上述表示的.

近期因中国经济放缓及热钱出走等疑虑,人民币汇率出现贬值信号,近期人民币兑美元盘中已连续五天触及跌停价位.(完)

--发稿 邵晓忆; 撰写 康熙泽; 审校 杨淑祯

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