〔人民币汇率〕中国商务部称人民币汇率贬值现象很好,为市场调节

新兴汇市：多数亚币持稳至小涨，仍在整理上日跌势

路透新加坡2月8日 - 新兴亚币周三多持稳至小涨，但仍在整理上日跌势，对于欧洲政治风险的疑虑打压亚币上日下跌。此前数据显示中国外汇储备减少。 韩元/美元 小涨0.1%至1,143.08。上日韩元下跌0.5%，且脱离周一所及的近三个月高位1,135.6。 印度卢比 小涨0.1%至67.32，短线聚焦印度央行周三稍晚的利率决议。 上周的一项路透调查显示，46的受访者中有28人预计，印度央行将在下次政策会议上将指标回购利率下调25个基点至2010年11月以来最低水准6.00%。 有两名受访者预计该央行会降息50个基点。 台币兑美元 下跌0.1%至31.078台币，脱离周一创下的19个月高点30.83。 中国人民币兑美元 涨0.1%至6.8810，周三稍早曾触及三周低点6.8916。 人民币周二下跌，因之前数据显示，1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。