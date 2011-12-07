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债券 | 2011年 12月 7日 星期三 10:46 BJT

〔标题新闻〕欧元区领导人或在周五峰会上决定提高EFSF和ESM贷款上限--欧元区官员

注:欧洲金融稳定机构(EFSF),欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7N651P]

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