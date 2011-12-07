〔中国商品〕郑州商品交易所今日10点起暂停交易,因信息系统技术故障

澳洲股市：收涨，得益于金融类股的拉抬
路透2月8日 - 澳洲股市周三上涨，得益于金融股的推动，并追随美股升势。在澳洲央行对经济成长发表乐观看法后，市场仍保持正面基调。
路透北京12月7日电---中国郑州商品交易所周三通知称,由於信息系统发生技术故障,严重影响交易正常进行,决定於周三(7日)10点起暂停交易.
郑商所并称,具体恢复交易时间另行通知.
而暂停交易期间,该所交易系统不接受委托及撤单申报.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
路透2月8日 - 澳洲股市周三上涨，得益于金融股的推动，并追随美股升势。在澳洲央行对经济成长发表乐观看法后，市场仍保持正面基调。
路透台北2月8日 - 台湾股市周三平盘震荡后微收跌，中止连续三日涨势，盘中一度续探逾20个月新高。 分析师表示，指数拉高后引发获利了结卖压，预估大盘暂在9,500点附近横向盘整，在电子、金融族群轮流上 涨带动下，短线大盘有望缓步盘坚。 台湾加权股价指数 收跌0.12%至9,543.25点；盘中前高为2015年6月3日的9,645.48点；今日成交初 值 为1,060.02亿台币，上交易日修正后为957.10亿。 凯基投顾分析师张明祥表示，近期资金面反应苹果 新机提前拉货的消息，苹果概念股稍有出现轮 动行情，今日大盘也受鸿海 走强引领指数盘中续创波段新高，但随后引发获利了结卖压出笼，致指 数稍从高档小幅滑落，短线仍看好台股维持高档整理格局。 〞现在电子、金融族群良性轮动向上。〞他说。 兆丰投顾一不愿具名分析师也表示，尽管涨多族群略见获利了结卖需，不过股价表现落后族群则仍见补涨 ，凸显大盘仍续维持高档整理的动能，并未露出败象，若短线量能维持千亿台币左右
路透新加坡2月8日 - 新兴亚币周三多持稳至小涨，但仍在整理上日跌势，对于欧洲政治风险的疑虑打压亚币上日下跌。此前数据显示中国外汇储备减少。 韩元/美元 小涨0.1%至1,143.08。上日韩元下跌0.5%，且脱离周一所及的近三个月高位1,135.6。 印度卢比 小涨0.1%至67.32，短线聚焦印度央行周三稍晚的利率决议。 上周的一项路透调查显示，46的受访者中有28人预计，印度央行将在下次政策会议上将指标回购利率下调25个基点至2010年11月以来最低水准6.00%。 有两名受访者预计该央行会降息50个基点。 台币兑美元 下跌0.1%至31.078台币，脱离周一创下的19个月高点30.83。 中国人民币兑美元 涨0.1%至6.8810，周三稍早曾触及三周低点6.8916。 人民币周二下跌，因之前数据显示，1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。