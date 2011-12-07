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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 10:54 BJT

〔中国商品〕郑州商品交易所今日10点起暂停交易,因信息系统技术故障

路透北京12月7日电---中国郑州商品交易所周三通知称,由於信息系统发生技术故障,严重影响交易正常进行,决定於周三(7日)10点起暂停交易.

郑商所并称,具体恢复交易时间另行通知.

而暂停交易期间,该所交易系统不接受委托及撤单申报.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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