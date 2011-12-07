〔新债招标〕中国三年国债利率略低於预期,资金宽松助推配置盘需求(更新版2)

中国期市：玉米期货转升，受玉米需求预测上修报告提振
路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。
(新增公告内容)
* 三年期国债中标利率2.82%,略低於预测均值
* 下调存准率释放资金,推升配置需求
* 投标倍数1.39倍
路透上海12月7日电---中国财政部周三招标的三年期国债中标利率略低於预测均值.央行本周下调存款准备金率释放大量资金,机构现券配置需求提升,压低本期国债的中标利率水平.
交易员并指出,尽管本周一年期央票发行收益率意外持平,对债市造成一些负面影响,但债市毕竟处於"牛市",目前收益率水平仍具有投资价值,近期宽松资金面累积的配置需求支撑了本期国债投标.
财政部公告显示,上午招标的280亿元人民币三年固息国债中标收益率为2.82%,略低於此前2.84%的市场预测均值,投标总量为389.6亿元,据此计算投标倍数为1.39倍.业内人士并透露,此次招标的边际(最优)利率为2.88%.
"中标利率2.82%,不算高;但投标倍数1.39,也不算很好,"华东一位银行交易员指出,"如果配置的话,现在处於'牛市'上半段,三年期品种价值还不错."
他表示,一年期央票发行收益率意外持平,影响部分交易型需求的参与,造成本期国债总的需求一般;但毕竟央行货币政策转宽才刚刚开始,债市未来趋势依然向好,刚刚下调存款准备金率累积了大量的配置需求,对本期国债投标形成支撑,中标利率低於二级市场水平.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报在2.9100%;二级市场上,剩余期限约2.49年的固息国债110013券,目前最新成交tCN110013=CFXS在2.82%
从12月5日(周一)起,中国人民银行下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.分析人士预计,此次下调存准将释放3,500-4,000亿元资金.[ID:nCN1253422]
该期债为财政部今年第25期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
该期国债12月8日开始发行并计息,12月12日发行结束,12月14日起上市交易.(完)
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--发稿 曲伟治; 审校 林高丽/乔艳红
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