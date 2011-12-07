〔美国个股〕奇虎回击Citron有关欺诈及营收模式的质疑,股价上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月6日电---中国互联网公司--奇虎360QIHU.N再次否认在营收模式问题上存在欺诈或误导华尔街.
奇虎称股票评论网站--Citron Research的报导与事实不符且基於臆测.
该网站12月5日发表的这篇报导,进一步阐述了上月早些时候首度提出的质疑.
Citron在这篇最新报导中指称的问题包括,奇虎夸大了其网站上付费广告链接数量,以及从每个游戏用户身上赚取的收入数据.
Citron声称,通过对比多家网络同业的商业模型,加上参考一家华尔街经纪公司的数据,估计奇虎的付费广告链接数量不超过60-65个.
奇虎回击称,其网站上总共有125-130个付费链接,而且是以每个链接为基础进行收费,而非Citron所说以每个客户为基础收费.奇虎的市值约为20亿美元.
周二奇虎在纽约证券交易所(NYSE)盘中大涨逾5%,最终收高3.35%报18.21美元.今年迄今为止累计下跌约40%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。