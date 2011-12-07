〔欧洲金融〕英国首相要求新欧盟条约必须保护英国利益,否则不予接受

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦12月7日电---英国首相卡梅伦周三称,接受新欧盟条约的必要条件是其不损害英国利益.新条约旨在支持欧元.
卡梅伦在英国星期日泰晤士报一篇评论文章中称,若欧元区国家想要动用"欧盟机构"来拯救欧元,就必须支持英国的一些防护措施.
他表示:"目前,解决欧元区问题符合英国首要利益,该问题正让我们的经济降温."
"显然,这意味着欧元区国家要携手做出更多努力,如果他们选择利用欧盟条约来解决问题,那麽显然要保护英国和英国利益,我将坚持这点."
卡梅伦表示,如果新条约对英国利益保护不周,将不会签署.其所说利益包括重要的单一市场和金融服务业.
卡梅伦称,修订欧盟条约是"推动欧洲前进的最可靠方式",但亦称,不保护英国利益的建议都将被拒绝.
他指出:"要挽救欧元,光靠条约是不够的,还需要解决竞争力问题,赤字问题,以及采取措施让市场相信当局态度是认真严肃的."(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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