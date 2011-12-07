〔中国债市动态〕现券收益率窄幅盘整,宽松资金面继续支撑买盘

路透上海12月7日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率窄幅盘整.昨日央行公开市场大量回收流动性,但资金的宽松格局并未被撼动,机构买盘得以强力支撑.而稍早发行的国债中标情况基本符合预期,未扰动二级市场表现.

"涨涨跌跌的,没太大变化,"华北一银行交易员表示.

信用债方面,他指出,成交主要集中在高等级信用债,低评级品种需求相对弱势.未来如果存款准备金率能再度下降,促资金情况进一步向好,则将有效提振低评级券种的表现.

业内人士透露,财政部上午招标的280亿元人民币三年期固息国债,中标利率为2.82%,稍低於此前2.84%的市场预测均值.最优(边际)利率为2.88%,首场投标倍数1.39倍.[ID:nCN1267574]

银行间市场早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS维持低位震荡,尽管本周公开市场回笼加力,但资金面基本未受扰动,存准率下调注入的流动性以及对财政存款投放的预期,令短期资金面预期偏乐观.[CN/CN]

剩余期限近0.95年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.465%/3.435%,上日尾盘为3.47%/3.41%;剩余期限近2.26年的国债110007券最新报价收益率tCN110007=CFXM为2.88%/2.83%,上日尾盘为2.86%/2.82%.(完)