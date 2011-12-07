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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 11:00 BJT

〔全球油料作物〕中国近期或增加大豆进口,因国内库存偏低--油世界

路透汉堡12月6日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,未来数周中国或增加大豆进口,因国内库存维持在低位.

有关中国购买大豆的传闻刺激美国大豆价格上周持坚.

"近期到中期会增加采购,"油世界称,"近期进口偏低导致目前中国大豆库存较上年同期大幅减少,而且本季国内大豆产出再度下降,因此作物季剩下时间里进口必须大规模增加."

油世界预测,2011年10月/2012年9月年度中国将进口5,850万吨大豆,与中国采购机构在11月14日预测的水平相近.

但油世界警告,中国经济若放慢将意味着估值会下修.

油世界预测,12月中国将进口至少530万吨大豆.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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