〔全球油料作物〕中国近期或增加大豆进口,因国内库存偏低--油世界

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透汉堡12月6日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,未来数周中国或增加大豆进口,因国内库存维持在低位.
有关中国购买大豆的传闻刺激美国大豆价格上周持坚.
"近期到中期会增加采购,"油世界称,"近期进口偏低导致目前中国大豆库存较上年同期大幅减少,而且本季国内大豆产出再度下降,因此作物季剩下时间里进口必须大规模增加."
油世界预测,2011年10月/2012年9月年度中国将进口5,850万吨大豆,与中国采购机构在11月14日预测的水平相近.
但油世界警告,中国经济若放慢将意味着估值会下修.
油世界预测,12月中国将进口至少530万吨大豆.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。