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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 11:01 BJT

〔标题新闻〕英国11月商店物价指数较上年同期增幅略降至2.0%,因假期打折活动--BRC调查

注:英国零售业联盟(BRC)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7N64CU]

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