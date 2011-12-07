〔中国金融〕央行外汇资产近八年来首降,人民币贬值预期下银行增持外汇(更新版)

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8928元附近
路透上海2月8日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8928元附近，较上日贬值约324点。
* 央行外汇资产10月首现近八年来的下滑
* 欧债危机等引发避险情绪,商业银行增持外汇
* 人民币颓势不改,外汇资产净下降还可能发生
路透北京12月7日电---中国央行外汇资产今年10月出现近八年来的首次下滑,由於欧债危机疑虑及全球经济复苏前景黯淡,引发避险情绪上升,商业银行等金融机构在人民币贬值预期下,更愿意持有外汇资产.若人民币颓势不改,央行外汇资产净下降还可能发生.
中国央行数据显示,10月末货币当局外汇资产余额为23.296万亿元人民币,较上月下降893.4亿元,为2003年12月以来的首次下滑.
"这应该是中央银行把外汇卖给了商业银行,商业银行在人民币贬值预期下,更愿意持有外汇."平安证券固定收益部研究主管石磊称.
"如果欧债危机继续,投资者避险情绪推动人民币贬值预期继续出现,今後中国央行的外汇资产可能还会出现净下降."他称.
虽然中国央行目前制定的人民币中间价CNY=PBOC居高不下,但欧债危机引发全球投资者避险情绪不减,美元买盘依旧汹涌,近日来盘中频繁触及人民币兑美元CNY=CFXS跌停价,本周二亦为连续第五日被压至下限.[ID:nCN1265608]
值得指出的是,中国央行10月份外汇资产净下降数量大於当月包括央行在内的中国金融机构外汇占款净下降规模,即248.92亿元,而9月则是增加2,473亿元.
不过,10月份银行代客结售汇顺差为32亿美元,银行代客涉外收付款顺收为109亿美元,两者合计141亿元美元.
对此,石磊指出,在央行外汇资产10月出现净下降的同时,银行当月代客外汇收支还依然盈余,这意味着商业银行在当月增持了比预想的更多的外汇资产.
中国金融机构外汇占款包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净购入外汇而投放的人民币,具体从进出口结售汇、国内外汇贷款及跨境人民币支付三个渠道得以体现.其中,当银行等金融机构将所持外汇卖给央行时,就会形成央行账上的外汇资产.(完)
--发稿 边竞/钟华; 审校 丁淑琴
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