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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 11:08 BJT

〔中国贸易〕明年进出口形势较严峻,将更注重对发展中经济体出口--商务部

路透北京12月7日电---中国商务部周三表示,中国明年外贸进出口形势较严峻,将更注重对发展中经济体的出口.

商务部并表示,倘若欧洲金融危机不发生失控的话,中国出口仍能实现一定水平增长;且将特别关注增加自欧美的进口.

中国商务部是在国务院新闻办发布《中国的对外贸易》白皮书的新闻发布会上做上述表示的.(完)

--发稿 邵晓忆; 撰写 康熙泽; 审校 乔艳红

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