《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币持稳,静候欧央行会议及欧盟峰会

IFR悉尼12月7日电---美元兑日圆以外亚洲货币今早在亚洲时段略微走低但基本持稳,市场静候欧洲央行公布利率决议及欧盟峰会结果.

今日早盘交易具有圣诞节庆市场的特点,完全没有显示出交易兴致.今早唯一亮点是澳洲国内生产总值(GDP)数据好於预期.

在标普对评级所做的举措(15个欧元区国家被置于负面观察名单)後,市场所产生的避险心态为时短暂,隔夜市场对此消息反应不大.(完)