《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币持稳,静候欧央行会议及欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼12月7日电---美元兑日圆以外亚洲货币今早在亚洲时段略微走低但基本持稳,市场静候欧洲央行公布利率决议及欧盟峰会结果.
今日早盘交易具有圣诞节庆市场的特点,完全没有显示出交易兴致.今早唯一亮点是澳洲国内生产总值(GDP)数据好於预期.
在标普对评级所做的举措(15个欧元区国家被置于负面观察名单)後,市场所产生的避险心态为时短暂,隔夜市场对此消息反应不大.(完)
--编译 石冠兰;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。