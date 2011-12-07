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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 11:09 BJT

〔中国新债〕赣粤高速将於下周一发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月7日电---中国江西赣粤高速公路股份有限公司(600269.SS)周三公告称,将於下周一(12日)
簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 赣粤高速               10       12  12/12簿记建档  农业银行      AAA       12/14      12/15
 (600269.SS)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曾菱; 审校 林高丽

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